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Сегодня, 21:02

Солтмурад Бакаев о брате: «Он адаптировался в «Зените», рад, что у него больше игрового времени»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев ответил на вопрос о своем брате, хавбеке «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

— Он адаптировался в «Зените», все у него хорошо, — сказал Бакаев-младший. - Рад, что у него больше игрового времени. Не, он у меня не спрашивает советы, это я больше у него. Звал ли меня Зелимхан в Питер? Мне еще рано.

— От болельщиков было очень много критики из-за ухода брата в «Зенит», мол, выбрал деньги. Про тебя тоже говорили. Как ты на это реагировал?

— Мы все прекрасно понимаем, это эмоции, болельщики — люди, я тоже им был. Это хорошо, что у людей эмоции. Это жизнь, кто-то переходит, сами знаете, сейчас громкие трансферы. До сих пор ли я болельщик «Спартака»? Я — болельщик «Рубина».

Братья Бакаевы — воспитанники «Спартака». Солтмурад перешел в «Рубин» в январе 2020 года, а Зелимхан ушел в «Зенит» в июле 2022 года.

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