Гогниев о неустойке в «Химках»: «Не вижу смысла поднимать этот вопрос»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» сказал, что он понимал, что его может сменить Ринат Билялетдинов.

— Когда в тренерский штаб «Химок» пригласили Рината Билялетдинова, сразу пошли разговоры, что при первой же вашей осечке, он вас заменит.

— В футболе всегда так. Неудивительно, что сейчас назначили исполняющим обязанности именно его. Билялетдинов не чужой человек для «Химок», уже проработал там какое-то время, знает ситуацию изнутри. Так что все логично. Если звать специалиста со стороны, ему потребуется время, чтобы во всем разобраться. А времени сейчас нет. Да, в клубе существовал план Б, и я это понимал. Ничего тут такого нет.

— Что вы сказали команде при расставании?

— Пожелал всем успехов и удачи. И добавил, что если я кого-то чем-то обидел, то прошу меня извинить. Это правильно. Тренер — тот человек, который должен требовать с подопечных и говорить в глаза негативные вещи, если есть на то основания. Уверен, лучше все говорить в лицо! А не за спиной.

— Это правда, что вы не получите никакой неустойки?

— Для меня как для тренера это вообще являлось делом второстепенным. Нашему штабу не на что жаловаться. Деньги нам платили. Поэтому поднимать речь еще и о каких-то неустойках... Не вижу смысла. Если Туфан Садыгов видит, что ты отдаешься полностью своему делу, он создаст все условия, сделает даже больше, чем обещал.