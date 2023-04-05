Гогниев: «Не забей «Зенит» в концовке, о чем бы мы сейчас говорили? Другая песня!»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» оценил игру команды этой весной.

— Многие не поняли, почему после крупного поражения от «Краснодара» вы сами не подали в отставку.

— Крупный счет в этой встрече зависел от многих вещей. Не только от тактики, но и от психологии и везения. Я понимал, что первые четыре тура этой весной станут решающими.

— В итоге вы набрали очко.

— Давайте по порядку. В первой игре мы встречались со своим прямым конкурентом — «Факелом». Считаю, переиграли соперника. Забей Мирзов пенальти на 20-й минуте, все могло сложиться по-другому. Не исключаю, что в таком случае могли бы даже крупно победить. Разобрали «Факел» по полочкам до матча. Были полностью готовы к этой встрече. Но сыграли вничью.

— Дальше был «Зенит».

— Нам удалось нивелировать определенные сильные стороны чемпионов страны. После 0:2 вернулись в игру, сравняли счет. Но индивидуальное мастерство футболистов «Зенита» в самой концовке все-таки сказалось... Мантуан забил -2:3. А теперь представьте. Мы побеждаем «Факел» и не пропускаем от «Зенита» на 90-й минуте. И о чем бы мы сейчас тогда говорили? Совсем другая песня!

— Потом две домашние игры — с «Ростовом» (0:1) и «Краснодаром» (0:6).

— «Ростов» практически ничем не удивил. Все мы объяснили футболистам, как кто должен действовать. Но когда ты остаешься вдесятером... Сами понимаете — сложно показывать яркий футбол. При этом против дончан даже в меньшинстве мы владели мячом! Этот матч можем занести себе в актив.

— А как быть с «Краснодаром»?

— На пресс-конференции я уже сказал о некоторых вещах. К сожалению, допустили ключевые ошибки. Вновь остались вдесятером. Какое-то время сопротивлялись, однако второй мяч «Краснодара» нас добил... И мы в итоге весла бросили. Но если проанализировать эти четыре игры, то в какой-то степени нам не повезло. Стечение обстоятельств.