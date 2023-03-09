«Спартак» не планирует подстраивать билетную программу под ТВ-картинку

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, не планирует ли московский клуб продавать билеты только на сектора, которые попадают в ТВ-картинку.

«У нас с прошлого года, когда были ограничения по вместимости, действует поэтапная продажа билетов. Сначала реализуем нижние сектора трибун A,C и D. Если они заполняются, открываем продажу верхних секторов. Ключевой фактор — спрос. ТВ-картинка в данном случае не играет роли», — приводит слова Зеленовы Metaratings.ru.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 38 очками, уступая лидирующему «Зениту» восемь очков. В 19-м туре «Спартак» дома примет «Факел». Встреча состоится 11 марта в 16:30 по московскому времени.