«Спартак» оштрафовали за поведение болельщиков во время матча с «Крыльями Советов»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за бросание болельщиками бутылок во время матча 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

«Во время матча на территорию поля прилетели две пластиковые бутылки, оба нарушителя задержаны. Заседание проходило при участии обоих клубов. По материалам, которые были нам представлены, мы установили, что оба нарушителя являются болельщиками «Спартака», поэтому прияли решение оштрафовать клуб на 50 тысяч рублей», — цитирует ТАСС Григорьянца.

«Спартак» с 54 очками занял третье место по итогам сезона-2022/23 РПЛ. «Крылья Советов» заняли 12-е место (32 очка).