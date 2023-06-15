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Сегодня, 15:28

Угаров высказался о выкупе Мантуана «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров оценил выкуп бразильского хавбека Густаво Мантуана.

«Даже не знаю, правильно или нет, что выкупили Мантуана. Пусть само руководство клуба решает. В «Зените» много достойных футболистов, которые очень мало играли. Он в том числе. Если они его подписали, то может хоть кто-то тогда уйдет. Будем ждать уходы. Но если «Зенит» подписал его, а никто не уйдет, то он будет продолжать выходить со скамейки. А «Зенит» в очередной раз выиграет чемпионский титул. Стоит ли Бакаеву теперь задуматься об уходе? Да у него своя голова на плечах есть. Лучше не буду ничего советовать. На него рассчитывали, как на игрока основы. Контракт ему хороший дали. А он в запасе сидит. Для чего «Зениту» так много игроков? Может, они свою медийную команду укрепляют. «Зенит» должен быть везде первым. И в медиалиге тоже. А если там пригодятся наши бразильцы, тоже будет неплохо», — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

В минувшем сезоне 21-летний бразилец провел за «Зенит» 28 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ugarov-o-podpisanii-mantuana-budem-zhdat-ukhody-igrokov-iz-zenita
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