«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение

КДК РФС оштрафовал «Спартак» за неподобающее поведение футболистов московской команды, получивших две красные карточки в матче 23?го тура РПЛ против «Торпедо», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение. Также красно-белые получили штраф в размере 20 тысяч рублей за задержку выхода на поле на 3 минуты», — заявил Григорьянц.

Во втором тайме в составе красно-белых за вторые желтые карточки были удалены Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс.