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«Спартак» оштрафован на 100 тысяч за отказ игроков от интервью после матча с «Сочи»

КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч за отказ игроков от интервью
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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за отказ игроков от интервью после матча 24-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1) в субботу, 13 апреля.

«Массовый проход футболистов «Спартака» в обход микст-зоны, отсутствие интервью игроков, — приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца, который отметил, что это повторное нарушение в течение сезона.

«Штраф — 100 тысяч рублей. Задержка выхода на второй тайм команды — штраф 20 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Для красно-белых это была последняя игра под руководством бывшего главного тренера Гильемро Абаскаля, которому в тот день исполнилось 35 лет.

В воскресенье, 14 апреля, «Спартак» объявил об увольнении испанского специалиста.

Источник: ТАСС
ФК Спартак (Москва)
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