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Сегодня, 10:08

«Спартак» продолжает поиски форварда после срыва трансфера Луковича

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный хорватский агент Милан Мартинович в комментарии для «СЭ» высказался о трансферной кампании «Спартака».

«Я знаю, что «Спартак» ищет нападающего. Москвичи сделали предложение по футболисту ИМТ Луковичу, но ничего не произошло», — сказал Мартинович «СЭ».

28 декабря прошлого года издание L'Equipe сообщило о близости Милоша Луковича к переходу в «Страсбур».

3 января в Telegram-канале «КБ Телега» появилась информация, что новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал отказался от трансфера Милоша Луковича.

Позднее издание UOL сообщало об интересе «Спартака» к нападающему «Бенфики» Петару Мусе, однако агент форварда заявил «СЭ» об отсутствии контактов с красно-белыми.

5 января Sport24 сообщил, что Лукович отказался от перехода в «Спартак».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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