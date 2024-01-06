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Сегодня, 10:55

Игрок «Зенита» Сергеев рассказал, на какую сумму смог бы прожить в Петербурге

Виктория Кравченко
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что смог бы прожить в Петербурге на 50 тысяч рублей.

«Если за квартиру заплачено уже? Думаю, 50, если не нужно платить за жилье в Петербурге. Если нет, то 100. Дома, в Череповце и меньше хватит, тысяч 30 нужно. Рублей, конечно же», — цитирует игрока «Чемпионат».

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов». В этом сезоне футболист сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

14 января игроки клуба из Санкт-Петербурга отправятся на первый тренировочный сбор в Абу-Даби. Второй и третий сборы пройдут в Дохе с 1 по 28 февраля.

«Зенит»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Источник: https://www.championat.com/
Иван Сергеев
ФК Зенит
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