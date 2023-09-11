«Спартаку» предлагали нападающего сборной ДР Конго Мулеку в аренду за 500 тысяч евро

«Спартаку» предлагали рассмотреть кандидатуру 23-летнего конголезского нападающего «Бешикташа» Джексона Мулеки, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Спартаку» предлагали взять игрока в аренду на год за 500 тысяч евро с опцией последующего выкупа за 4-5 млн евро. Зарплата Мулеки в «Спартаке» могла составить 1,2 млн евро, но в спортивном блоке клуба посчитали, что игрок не усилит команду.

23-лений нападающий выступает за «Бешикташ» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за турецкий клуб девять матчей и забил три мяча.