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Сперцян: «Тикнизяна отлично приняли в сборной Армении. Он хороший парень и игрок»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в комментарии для «СЭ» рассказал о своем состоянии после возвращения из расположения сборной Армении.

— С каким настроением вернулся из сборной? У вас был достаточно тяжелый матч.

— Уже привык сразу перестраиваться, потому что нас ждут действительно очень важные игры, — сказал Сперцян. — Сейчас чуть-чуть тяжеловато, потому что был перелет, а так, все нормально.

— Как в сборной Армении приняли Наира Тикнизяна? Он последовал твоему примеру и поменял спортивную прописку.

— Хорошо приняли, Наир — хороший парень и игрок. Все отлично.

— Но ты понимаешь, что твой пример смены спортивного гражданства стал примером для других футболистов?

— Может быть, да.

Наяир Тикнизян
Эдуард Сперцян
Футбол
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