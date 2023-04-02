Сперцян: «Тикнизяна отлично приняли в сборной Армении. Он хороший парень и игрок»

Сегодня, 16:56
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в комментарии для «СЭ» рассказал о своем состоянии после возвращения из расположения сборной Армении.
— С каким настроением вернулся из сборной? У вас был достаточно тяжелый матч.
— Уже привык сразу перестраиваться, потому что нас ждут действительно очень важные игры, — сказал Сперцян. — Сейчас чуть-чуть тяжеловато, потому что был перелет, а так, все нормально.
— Как в сборной Армении приняли Наира Тикнизяна? Он последовал твоему примеру и поменял спортивную прописку.
— Хорошо приняли, Наир — хороший парень и игрок. Все отлично.
— Но ты понимаешь, что твой пример смены спортивного гражданства стал примером для других футболистов?
— Может быть, да.