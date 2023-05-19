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19 мая, 21:51

Спиридонов рассказал, что думает о возможном уходе иностранцев из «Спартака»

Виктория Кравченко
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Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов рассказал, что думает о возможном уходе иностранцев из команды.

«Возможный уход иностранцев из «Спартака»? Без того же Мозеса играли весь сезон, и нормально. Мозес и Шамар — это не Месси и не Криштиану. И даже не Холланд и Мбаппе. Найдем новых игроков. Не думаю, что мы без них рухнем на дно», — цитирует Спиридонова Metaratings.ru.

26-летний Шамар Николсон провел 26 матчей за красно-белых, забив в них четыре гола и сделав две результативные передачи.

32-летний Виктор Мозес в этом сезоне провел 7 матчей, забив 2 гола. Он восстанавливается от травмы.

Источник: https://metaratings.ru/news/spiridonov-mozes-i-shamar-eto-ne-messi-i-ne-krishtianu-spartak-naidyot-novykh-igrokov-252300/
Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
Шамар Николсон
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