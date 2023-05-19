Спиридонов рассказал, что думает о возможном уходе иностранцев из «Спартака»

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов рассказал, что думает о возможном уходе иностранцев из команды.

«Возможный уход иностранцев из «Спартака»? Без того же Мозеса играли весь сезон, и нормально. Мозес и Шамар — это не Месси и не Криштиану. И даже не Холланд и Мбаппе. Найдем новых игроков. Не думаю, что мы без них рухнем на дно», — цитирует Спиридонова Metaratings.ru.

26-летний Шамар Николсон провел 26 матчей за красно-белых, забив в них четыре гола и сделав две результативные передачи.

32-летний Виктор Мозес в этом сезоне провел 7 матчей, забив 2 гола. Он восстанавливается от травмы.