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Сегодня, 15:45

Спивак рассказал, почему отказался от золотой медали за чемпионство с «Зенитом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак объяснил, почему отказался от золотой медали за победу в чемпионате России в сезоне-2007.

«Мне давали. Я не взял. Не мог ее взять, потому что не сыграл ни одного матча. Мне дали звание мастера спорта. Книжечку взял. А медаль нет. Меня не позвали на церемонию вручения», — приводит «Спорт День за Днем» слова Спивака.

Также он рассказал, какие эмоции испытывал в тот момент.

«Сначала было тяжело. Я семь лет отдал «Зениту», играл ведущие роли. Но потом прошло время и внутреннее состояние стабилизировалось. Летом 2007 года я ушел из «Зенита», хотя у меня еще оставалось полгода контракта. Не хотел играть в дубле», — бывший полузащитник.

Спивак выступал за «Зенит» с 2000 по 2007 год. В составе петербургской команды он провел 145 матчей в РПЛ, забил 33 гола и сделал 22 результативные передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/spivak-obyasnil-pochemu-otkazalsya-ot-zolotoy-medali-za-chempionstvo-s-zenitom
Александр Спивак
Футбол
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