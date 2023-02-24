Спивак рассказал, почему отказался от золотой медали за чемпионство с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак объяснил, почему отказался от золотой медали за победу в чемпионате России в сезоне-2007.

«Мне давали. Я не взял. Не мог ее взять, потому что не сыграл ни одного матча. Мне дали звание мастера спорта. Книжечку взял. А медаль нет. Меня не позвали на церемонию вручения», — приводит «Спорт День за Днем» слова Спивака.

Также он рассказал, какие эмоции испытывал в тот момент.

«Сначала было тяжело. Я семь лет отдал «Зениту», играл ведущие роли. Но потом прошло время и внутреннее состояние стабилизировалось. Летом 2007 года я ушел из «Зенита», хотя у меня еще оставалось полгода контракта. Не хотел играть в дубле», — бывший полузащитник.

Спивак выступал за «Зенит» с 2000 по 2007 год. В составе петербургской команды он провел 145 матчей в РПЛ, забил 33 гола и сделал 22 результативные передачи.