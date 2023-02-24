0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:35

Мойзес: «Мое желание — остаться в ЦСКА»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза ответил на вопрос о своем будущем в московском клубе.

«Мое желание — остаться в ЦСКА. У меня аренда до конца сезона, я спокойно отношусь к этому. Мой агент на связи с руководством ЦСКА. Я рад играть в России», — приводит «РБ Спорт» слова Мойзеса.

ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» в начале августа 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года. 19 февраля стало известно о том, что ЦСКА намерен выкупить защитника в ближайшее время.

На счету Мойзеса 2 голевые передачи в 18 матчах за армейцев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mojzes-ya-hochu-ostat-sya-v-tsska/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Журова назвала Акинфеева лучшим футболистом в истории современной России
Спортивный директор «Факела» Котов: «Вся информация про договорные матчи команды — бред»
Уилкшир: «Все идет к тому, что «Зенит» выиграет чемпионство, они контролируют лигу»
Сафонов — о продлении контракта с «Краснодаром»: «Уже были новости об этом»
Полузащитник ЦСКА Медина: «Москва и Нью-Йорк находятся на одном уровне»
Литвинов: «Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова назвала Акинфеева лучшим футболистом в истории современной России