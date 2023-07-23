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Сегодня, 14:09

Sport24: «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» по трансферу Захаряна

Мария Гусева
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе полузащитника Арсена Захаряна, сообщает Sport24.

По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии, сделка близка к завершению.

Захарян дебютировал за основную команду «Динамо» в 2020 году. Контракт 20-летнего полузащитника с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Ранее в «Фейноорде» допустили возможность трансфера Захаряна.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: Sport24
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
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