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Сегодня, 12:45

Спортивный директор «Оренбурга»: «Контракт с Верой не заканчивается этим летом, информация Trasfermarkt не соответствует действительности»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» подробности контракта с аргентинским нападающим Лукасом Верой. По данным портала Trasfermarkt, контракт с форвардом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось о срыве трансфера футболиста в «Локомотив».

«У Лукаса долгосрочный контракт, не до 2024 года. Этим летом его контракт не заканчивается. До какого года — секрет. На Trasfermarkt много чего пишут, это не соответствует действительности. У нас идет обычный сезон, у человека долгосрочный контракт. Был интерес от «Локомотива» — не договорились. Мы продавать его не собираемся», — сказал Андреев «СЭ».

26-летний Вера играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 11 результативных передач в 48 матчах за оренбуржцев во всех турнирах. 6 декабря появилась информация о том, что «Локомотив» согласовал условия контракта с аргентинцем.

Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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