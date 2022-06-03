3 июня, 18:55
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на критику клуба за связь с «Зенитом».
«Слушайте, я в системе клуба уже 12 лет. Играл и работаю. Абсолютно спокойно к этим разговорам отношусь. Что мы играем в премьер-лиге, что не играем — чемпионом является «Зенит». Лучше в себе покопайтесь. С нами и без нас «Зенит» становится чемпионом. При этом, когда мы вышли в премьер-лигу чемпионом стал «Спартак». Подобные параллели могут проводить только диванные эксперты. Если интересно — говорите, я не против», — сказал Андреев «СЭ».
«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).
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Основные источники исследования