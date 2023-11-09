Спортивный директор «Оренбурга» о возможном уходе Веры: «Удел маленького клуба в том, что все лучшее забирают»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе полузащитника Лукаса Веры.

«Вера в команде. Тренируется и готовится к игре. Переговорами занимаюсь не я, поэтому не могу комментировать. Уход Веры — потеря? Это нормальная история. Если Вера уйдет, придет другой. Хотя, конечно, хочется собрать команду на 2-3 сезона. Глобально удел маленького клуба в том, что все лучшее забирают, приходится искать замену. Но клуб не развалится от ухода одного-двух футболистов», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил «РБ Спорт», что клубы ведут переговоры по возможному подписанию Веры.

В текущем сезоне 26-летний Вера провел 13 матчей за оренбуржцев во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.