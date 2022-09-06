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6 сентября, 11:14

В «Ростове» заявили, что «Норвич» до сих пор не заплатил за аренду Норманна

Мария Гусева

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что «Норвич» до сих пор не заплатил за аренду полузащитника клуба Матиаса Норманна.

«Ростов» до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна", — приводит слова Рыскина Sport24.

26-летний норвежец перешел в «Ростов» в 2019 году из «Брайтона». Ранее стало известно, что Норманн проходит медосмотр в «Динамо». Полузащитник перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Прошедший сезон Норманн провел в аренде за «Норвич». В его активе гол и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-06-rostov-do-sikh-por-ne-poluchil-dengi-ot-norvicha-za-arendu-normanna
Матиас Норманн
ФК Норвич
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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