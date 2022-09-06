Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

6 сентября, 11:10

Ловрен вызван в сборную Хорватии на матчи Лиги наций УЕФА

Карен Саркисян
Корреспондент
Деян Ловрен.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен вызван в сборную Хорватии на матчи Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Сборная Хорватии 22 сентября примет команду Дании, а 25-го числа сыграет в гостях с Австрией.

После четырех туров Лиги наций подопечные Златко Далича набрали 7 очков и занимают 2-е место в группе. Дания с 9 баллами располагается на первой позиции. У Австрии 4 очка, у Франции — 2.

33-летний хорват провел за национальную команду 70 матчей, в которых забил 4 мяча.

В нынешнем сезоне Ловрен забил 1 мяч в 7 играх за петербуржцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://t.me/fczenit/7495
Футбол
Лига наций УЕФА
РПЛ
Сборная Хорватии по футболу
ФК Зенит
Деян Ловрен
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и 8:0 от «Зенита»
Колыванов считает обращения «Краснодара» в ЭСК РФС проявлением слабости
«Кордобу сняли исподтишка — это доносительство»: «Краснодар» снова скандалит по мотивам судейства Иванова и теряет форварда
Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судейской бригады на испанском языке
«Краснодар» объявил бойкот федеральному спортивному телеканалу из-за ситуации с дисквалификацией Кордобы
Экс-президент «Локо»: «Победа над «Краснодаром» — не реабилитация за поражение от «Факела»
Гайич о дебютном голе за ЦСКА: «Нападающие забьют в следующем матче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Личка: «Хотел забрать Литвинова и Игнатова. Но «Оренбург» остался в ФНЛ, и до переговоров дело не дошло»

В «Ростове» заявили, что «Норвич» до сих пор не заплатил за аренду Норманна