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Сегодня, 10:25

Стадион «Спартака» переименован в «Лукойл Арену»

Руслан Минаев
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Домашний стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена» переименован в «Лукойл Арену», сообщает пресс-служба клуба.

Стадион красно-белых был введен в эксплуатацию в 2014 году и получил название «Открытие Арена». С 2021 года он назывался «Открытие Банк Арена» в рамках соглашения, срок которого истек в конце 2023-го.

«Переименование стадиона в «ЛУКОЙЛ Арену» — часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры «Спартака», — сказано в сообщении клуба.

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

Источник: ФК
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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