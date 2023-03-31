Стал известен размер бюджета «Спартака»

По данным «СЭ», бюджет «Спартака» на 2023 год составляет порядка 130-135 миллионов евро.

В последние годы при Леониде Федуне был взят курс на постепенное, по 10 процентов в год, сокращение финансирования клуба. Но после ухода экс-председателя совета директоров красно-белых уменьшение вливаний с повестки дня снято — новый владелец обладает достаточными ресурсами, чтобы не урезать вложения.

«Спартак» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров.