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Сегодня, 09:00

Стал известен размер бюджета «Спартака»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Стадион «Открытие Банк Арена».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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По данным «СЭ», бюджет «Спартака» на 2023 год составляет порядка 130-135 миллионов евро.

В последние годы при Леониде Федуне был взят курс на постепенное, по 10 процентов в год, сокращение финансирования клуба. Но после ухода экс-председателя совета директоров красно-белых уменьшение вливаний с повестки дня снято — новый владелец обладает достаточными ресурсами, чтобы не урезать вложения.

«Спартак» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров.

Леонид Федун. Новая жизнь «Спартака». Что изменилось после эпохи Федуна. Инсайды «СЭ»

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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