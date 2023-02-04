Стала известна причина, по которой «Спартак» отказался от челленджей на Зимнем кубке РПЛ

Как стало известно «СЭ», «Спартак» отказался от участия в челленджах на Winline Зимнем кубке РПЛ из-за нежелания нарушать план подготовки. Руководство клуба приняло такое решение в декабре на стадии согласования формата турнира с организаторами.

Красно-белые решили следовать своему тренировочному плану, который был разработан еще до утверждения формата Кубка.

Позиция столичного клуба изначально была следующей: «Спартак» участвует в турнире, но не принимает участия в челленджах, соответственно, отказываясь от борьбы за призовой фонд в 3 миллиона рублей.