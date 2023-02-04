Стала известна причина, по которой «Спартак» отказался от челленджей на Зимнем кубке РПЛ

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Как стало известно «СЭ», «Спартак» отказался от участия в челленджах на Winline Зимнем кубке РПЛ из-за нежелания нарушать план подготовки. Руководство клуба приняло такое решение в декабре на стадии согласования формата турнира с организаторами.
Красно-белые решили следовать своему тренировочному плану, который был разработан еще до утверждения формата Кубка.
Позиция столичного клуба изначально была следующей: «Спартак» участвует в турнире, но не принимает участия в челленджах, соответственно, отказываясь от борьбы за призовой фонд в 3 миллиона рублей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования