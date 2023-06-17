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Сегодня, 13:46

Стало известно, от кого зависит переход Кузяева в «Бешикташ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев перейдет в «Бешикташ» в случае согласования трансфера с главным тренером турецкой команды Шенолом Гюнешем, сообщает Sabah.

Пока «Бешикташ» не делал официального предложения Кузяеву, но если специалист одобрит переход, сделка будет незамедлительно завершена.

Действующий контракт российского хавбека с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года.

В минувшем сезоне Кузяев провел 38 матчей за «Зенит», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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