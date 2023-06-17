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Сегодня, 13:45

Тихонов поддержал слова Лещука про Америку: «Я бы уже давно к ним летал по российским паспортам»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Александр Тихонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука про американский сервис в аэропортах.

«Я с ним абсолютно согласен. Я бы уже давно к ним летал по российским паспортам», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее Игорь Лещук в социальных сетях рассказал о негативном опыте, с которым столкнулся в одном из аэропортов США. Разозлившись на некачественное обслуживание, вратарь «Динамо» заявил сотруднику досмотра: «Скоро в Америку летать по российским паспортам будем».

Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Александр Тихонов
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