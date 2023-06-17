Тихонов поддержал слова Лещука про Америку: «Я бы уже давно к ним летал по российским паспортам»

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука про американский сервис в аэропортах.

«Я с ним абсолютно согласен. Я бы уже давно к ним летал по российским паспортам», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее Игорь Лещук в социальных сетях рассказал о негативном опыте, с которым столкнулся в одном из аэропортов США. Разозлившись на некачественное обслуживание, вратарь «Динамо» заявил сотруднику досмотра: «Скоро в Америку летать по российским паспортам будем».