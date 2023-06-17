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Бородюк считает закономерной гегемонию «Зенита»: «Другие клубы должны стремиться к таким результатам»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился с «СЭ» мнением об успехах «Зенита» в РПЛ.

«То, что у «Зенита» много легионеров — это философия клуба. Главное, чтобы были грамотные управленцы, которые развивают наши команды. У «Зенита» в этом плане все нормально. Такая гегемония «Зенита» абсолютно закономерна. Другие клубы тоже должны стремиться к таким результатам. Посмотрите на «ПСЖ», «Баварию». Нужно, чтобы другие команды больше работали во всех отношениях», — сказал Бородюк «СЭ».

«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.

Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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