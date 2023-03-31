Стало известно расписание 23-го тура РПЛ

Сегодня, 18:56
Пресс-служба российской премьер-лиги на своем официальном сайте опубликовала расписание 23-го тура чемпионата России. «Торпедо» примет «Спартак», «Зенит» сыграет против «Ростова».
15 апреля (суббота)
14.00 мск. «Крылья Советов» — «Химки»
14.00. «Динамо» — «Пари НН»
16.30. «Урал» — ЦСКА
16.30. «Сочи» — «Краснодар»
19.00. «Торпедо» — «Спартак»
16 апреля (воскресенье)
14.00. «Оренбург» — «Локомотив»
16.30. «Факел» — «Ахмат»
19.00. «Ростов» — «Зенит»
На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков за 20 матчей. «Ростов» располагается на 2-й строчке с 41 очком, «Спартак» — 3-й с 40 очками.