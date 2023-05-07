Черчесов об интересе «Ференцвароша» к Кузяеву: «Наберу его в понедельник»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал интерес к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Понятно, что если у такого футболиста заканчивается контракт, и мы читаем, что им интересуются турецкие клубы, естественно он и нам может быть интересен. Другое дело, насколько его способны привлечь. Во всяком случае, у него в понедельник игра, наберу после нее и узнаю, как у него дела», — сказал Черчесов «СЭ».

Кузяев в текущем сезоне РПЛ провел 21 матч и забил 5 голов. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2023 года.

Полное интервью Станислава Черчесова «СЭ» здесь