Черчесов об интересе «Ференцвароша» к Кузяеву: «Наберу его в понедельник»

Сегодня, 08:00
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал интерес к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.
«Понятно, что если у такого футболиста заканчивается контракт, и мы читаем, что им интересуются турецкие клубы, естественно он и нам может быть интересен. Другое дело, насколько его способны привлечь. Во всяком случае, у него в понедельник игра, наберу после нее и узнаю, как у него дела», — сказал Черчесов «СЭ».
Кузяев в текущем сезоне РПЛ провел 21 матч и забил 5 голов. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2023 года.