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Сегодня, 07:42

Сухина: «Надеюсь, что в последнем туре мы будем говорить о чемпионе, неудачниках, а не о судействе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Арбитр ФИФА Станислав Сухина рассчитывает, что в 30-м туре чемпионата России не будут говорить о судействе.

«Вообще-то ошибки арбитров — это часть футбола. Что мы можем сделать? Понятно, что будет обидно, если в последнем туре будем обсуждать судейские ошибки, а не саму игру. Думаю, что в этом заинтересованы вообще все: команды, судьи, руководители. Чтобы все прошло хорошо. У нас достаточно арбитров, которые проведут матчи без скандала. Надеюсь, что в последнем туре мы будем говорить о чемпионе, неудачниках, а не о судействе.

К сожалению или к радости, у судьи нет ни принадлежности к городу, ни тем более к клубу. У нас в стране есть группа квалифицированных арбитров. Кто-то из них обслужит любой матч в 30-м туре и все будет нормально. Верю ли, что последний тур пройдет честно? Даже не сомневаюсь в этом. Надо переживать за команды и игру», — цитирует «РБ Спорт» Сухину.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-suhina-nadeyus-v-poslednem-ture-my-budem-govorit-o-chempionstve-a-ne-o-sudejstve/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Станислав Сухина
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