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Сегодня, 09:25

Шапич: «Если «Торпедо» останется в РПЛ, будем праздновать!»

Стефан Шапич рассказал о планах на тот случай, если его команда останется в РПЛ по итогам сезона
Дмитрий Барулев
Микеле Антонов

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич в разговоре с «СЭ» рассказал, что сделает, если его команда останется в РПЛ по итогам сезона.

— Вы хорошо отозвались о ЦСКА. Хотели бы однажды оказаться там?

— Не знаю. Сейчас мы сфокусированы на «Торпедо». Мы надеемся остаться в РПЛ.

— Что вы сделаете, если останетесь в РПЛ?

— Будем праздновать! (смеется) Это будет нелегко, но, надеюсь, мы будем играть лучше. Еще много матчей.

— Есть ли у вас любимое место в Москве?

— Мы не так долго в Москве. Это один из самых больших городов в мире. Мне непросто. Просто ходим тренироваться, потом домой, в рестораны, и это все.

— В какие рестораны ходите?

— Это секрет. Не можем сказать.

После 13 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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