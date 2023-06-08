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Сегодня, 17:44

Стипиди поделился воспоминаниями о своей работе спортивным директором «Терека»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди вспомнил о своей работе спортивным директором «Терека» (ныне «Ахмат») и провел некоторые параллели с нынешним временем.

«Когда мы с «Тереком» вышли в Премьер-лигу, ни одна команда не соглашалась играть с нами в Грозном, а руководитель республики поставил такую задачу. Министерство спорта Чечни во главе с Хайдаром Алхановым, руководство «Терека», я как спортивный директор все делали, чтобы решить эту проблему. И был найден компромисс, на который все согласились. На каждый матч на 15-тысячном стадионе имени Султана Билимханова подавали заявки 70 тысяч зрителей. Хотя первый матч мы проиграли 3:0 «Крыльям Советов», руководитель республики зашел к нам в прекрасном настроении и поблагодарил. Потом мы показали результат достаточно хороший. Потому что правильно работала вся структура от руководителя республики, министерства спорта, президента футбольного клуба и так далее. После выхода в Премьер-лигу у нас осталось пять человек из предыдущего состава, и мы собрали приличную новую молодую команду», приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Он также заявил, что в республике команду поддерживали все жители.

«Сегодня клубы жалуются, что им тяжело добираться до Ростова-на-Дону, Краснодара и Сочи без перелетов. А я им хочу сказать: ребята, в 2008 году я с командой «Терек» ездил из Кисловодск в Грозный и обратно посреди ночи на автобусе. Не было тогда еще там гостиниц, и мы селились в Гудермесе, в спортивном клубе «Ахмат». Как видите, до сих пор «Терек», который сейчас называется «Ахмат», никуда не вылетел из Премьер-лиги. Команда выступает в чемпионате России полтора десятка лет подряд. Это показатель профессиональной работы клуба. Люди меняются, естественно: они уходят, другие приходит. Но стабильность остается, все работают хорошо, клуб практически не ошибался с назначением тренеров», — добавил Стипиди.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице. Это повторение лучшего результата клуба в истории.

В сентябре 2022 года «Ахмат» возглавил Сергей Ташуев. Под его руководством грозненская команда провела 24 матча в чемпионате и Кубке России: 13 раз победила, три раза сыграла вничью и восемь раз проиграла.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005152008_stipidi_kto_jaluetsya_na_pereezdyi_v_krasnodar_i_rostov_rebyata_myi_v_tereke_v_2008_godu_ezdili_v_groznyiy_iz_kislovodska
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