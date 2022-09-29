Сторожук прокомментировал слова Ахметова о недовольстве своим игровым временем

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал, что думает о высказываниях полузащитника Ильзата Ахметова по поводу своего игрового времени.

«Это аксиома. Каждый футболист недоволен, когда много не играет. Это нормальная ситуация, значит, есть амбиции, есть характер. Самое главное, что он работает на тренировках и доказывает. Ничего такого в его словах лично я не вижу. Каждый, кто не проходит в состав, будет недоволен своим положением. Он хорошо проявляет себя на тренировках», — цитирует Сторожука «РБ Спорт».

Тренер отметил, что он провел разговор с игроком и уже все улажено.

В этом сезоне 24-летний Ахметов провел на поле 297 минут. «Краснодар» после 10 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.