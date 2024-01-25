Стрепетов назвал преждевременной паникой ажиотаж вокруг позиции левого защитника «Зенита»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов оценил ситуацию вокруг поиска исполнителя на позицию левого защитника, который мог бы стать дублером Дугласа Сантоса.

«Семак ведь сказал, что если понадобится, мы легко компенсируем потерю Кругового. Но поднялась какая-то паника вокруг Тикнизяна. Не понимаю, куда его брать, если будет играть Сантос? А такие разговоры серьезные начались, словно Сантос уже уехал куда-то. Но я думаю, не надо бежать впереди паровоза. У нас есть Эракович, он может сыграть слева в обороне, Алип тоже там может выйти. И если брать Тикнизяна, надо выставлять на трансфер Сантоса. К «Зениту» и так отношение такое, что он собирает все лучшее, что есть в РПЛ, поэтому я ажиотажа вокруг позиции левого защитника не понимаю. Горшков, Скопинцев, Хлусевич — те игроки, которые фигурировали в списке возможных приобретений — это ведь только «на скамейку». К тому же тот же Скопинцев сейчас будет бороться за чемпионство с «Динамо», Хлусевич в «Спартаке» на ведущих позициях... Игрока на эту позицию, который мог бы сидеть под Сантосом, лучше подготовить в нашей академии», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в ближайшее время Тикнизян может стать игроком «Зенита».

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.