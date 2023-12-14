Суд по делу о выплате Газизовым «Спартаку» 92 миллионов рублей отложили до 18 января

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что заседание кассационного суда Самары по рассмотрению жалобы бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова на решение о выплате им клубу 92 миллиона рублей перенесли на 18 января 2024 года.

«Суд отложили на 18 января 2024 года, у сторон есть время и возможность договориться. Я и [юрист] Елена Чачуа заболели, попросили суд перенести заседания в связи с этим», — цитирует Завьялову ТАСС.

31 января Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск столичного клуба и взыскал с Газизова 92 миллиона рублей. После этого экс-гендиректор красно-белых обратился в Верховный суд Башкортостана с апелляционной жалобой. Всего Газизов семь раз направлял иск к «Спартаку» и отмечал, что будет «идти до конца» в этом деле.

Газизов работал генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся на аналогичную должность в «Уфу». В июне специалист подал в отставку с поста гендиректора екатеринбургского клуба. С 5 июля он работает в махачкалинском «Динамо».