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РПЛ

14 декабря, 23:23

Суд по делу о выплате Газизовым «Спартаку» 92 миллионов рублей отложили до 18 января

Виктория Кравченко
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Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что заседание кассационного суда Самары по рассмотрению жалобы бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова на решение о выплате им клубу 92 миллиона рублей перенесли на 18 января 2024 года.

«Суд отложили на 18 января 2024 года, у сторон есть время и возможность договориться. Я и [юрист] Елена Чачуа заболели, попросили суд перенести заседания в связи с этим», — цитирует Завьялову ТАСС.

31 января Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск столичного клуба и взыскал с Газизова 92 миллиона рублей. После этого экс-гендиректор красно-белых обратился в Верховный суд Башкортостана с апелляционной жалобой. Всего Газизов семь раз направлял иск к «Спартаку» и отмечал, что будет «идти до конца» в этом деле.

Газизов работал генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся на аналогичную должность в «Уфу». В июне специалист подал в отставку с поста гендиректора екатеринбургского клуба. С 5 июля он работает в махачкалинском «Динамо».

Источник: https://tass.ru/sport/19542377
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Газизов
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