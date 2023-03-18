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Сегодня, 20:07

Судья Левников пошутил об ошибке «Локомотива» с Бариновым: «Сегодня можно? Проверили?»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный арбитр матча «Локомотив» — «Краснодар» Кирилл Левников пошутил об ошибке железнодорожников с полузащитником Дмитрием Бариновым в FONBET Кубке России.

Перед началом игры «Локомотива» с «Краснодаром» Баринов в подтрибунном помещении подошел пожать руку Левникову, а судья спросил у него: «Сегодня можно? Проверили?». На что игрок улыбнувшись ответил: «Да».

Баринов не должен был принимать участия в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (1:1, 6:7 — пенальти), так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

Дмитрий Баринов (справа). «Акрон» — «Локомотив»: Баринов не имел права играть за железнодорожников. Им присудят поражение 0:3?
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар
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Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
Кирилл Левников
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