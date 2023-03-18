0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:06

Габулов заявил, что Смолов и Тюкавин должны дополнять друг друга и приносить пользу «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о конкуренции между форвардами «Динамо» Федором Смоловым и Константином Тюкавиным.

«Федя — мастеровитый и опытный игрок. Он еще способен показывать хороший и качественный футбол. Поэтому сравнивать их с Тюкавиным не стоит. Они должны дополнять друг друга и приносить пользу «Динамо» сообща», — приводит слова Габулова RT.

В нынешнем сезоне 20-летний Тюкавин провел за «Динамо» 28 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

33-летний Смолов сыграл за московский клуб 23 матча, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1124864-gabulov-konkurenciya-smolov-tyukavin
dsadadad
Владимир Габулов
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Такой суперхоккей нам нужен! В голевой феерии в Питере мог забить даже вратарь
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Краснодар»: гости открыли счет в игре

Судья Левников пошутил об ошибке «Локомотива» с Бариновым: «Сегодня можно? Проверили?»