Габулов заявил, что Смолов и Тюкавин должны дополнять друг друга и приносить пользу «Динамо»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о конкуренции между форвардами «Динамо» Федором Смоловым и Константином Тюкавиным.

«Федя — мастеровитый и опытный игрок. Он еще способен показывать хороший и качественный футбол. Поэтому сравнивать их с Тюкавиным не стоит. Они должны дополнять друг друга и приносить пользу «Динамо» сообща», — приводит слова Габулова RT.

В нынешнем сезоне 20-летний Тюкавин провел за «Динамо» 28 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

33-летний Смолов сыграл за московский клуб 23 матча, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.