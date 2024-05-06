Сутормин — об отравлении перед игрой с «Ахматом»: «Как и многим, мне стало плохо»

Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент с отравлением команды перед игрой с «Ахматом» (0:1) в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

«Был ли я среди тех, кто отравился? Да, в том числе. Во время игры мне, как и многим, стало плохо. Но это в прошлом. Матч уже завершен. Заговор или нет... Об этом нет смысла говорить. Прошло достаточно времени. Впереди важные три игры, где от нас нужна полная концентрация», — сказал Сутормин «СЭ».

«Сочи» после 27 туров набрал 20 очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от 14-й строчки, на которой располагается «Балтика», составляет 6 баллов. При этом калининградцы свой матч 27-го тура проведут в понедельник, 6 мая, в Екатеринбурге с «Уралом». Начало встречи в 15.45 мск.