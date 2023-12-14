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Сегодня, 03:57

Сутормин: «Я всегда говорил, что меня не устраивает игровое время в «Зените»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о своем будущем в клубе.

«Я всегда говорил, что-то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом», достаточно длинный. Поэтому тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать относительно возможных перемен.
Общался ли со мной летом по поводу возможного трансфера главный тренер ЦСКА Владимир Федотов? По поводу перехода — нет, не вел. У нас хорошие отношения, можем пообщаться, поздравить друг друга с праздниками, но по поводу перехода разговоров не было», — приводят «Известия» слова Сутормина.

Сутормин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро.

Источник: Известия
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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