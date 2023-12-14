В «Пари НН» назвали заслуженным положение команды по итогам осенней части РПЛ

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в интервью «СЭ» подвел итоги первой части сезона РПЛ для нижегородцев.

— Как вы оцените результаты первой части сезона для «Пари НН»?

— Положительно. Это хороший старт для нас, но считать очки надо в конце сезона. Нам есть к чему стремиться. Мы не выигрываем в гостях, над этим нужно работать. В целом то количество очков, которое у нас сейчас, наверное, отражает реальность. Вряд ли мы могли бы набрать сильно больше, но и меньше — тоже. Думаю, что нынешнее девятое место — наше заслуженное сейчас.

«Пари НН» с 24 очками после 18 туров располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В первом матче после зимней паузы нижегородцы встретятся с «Факелом».