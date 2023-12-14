Сутормин о шансах «Зенита» на чемпионство: «У нас нет паники и сомнений»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о шансах своей команды на победу в чемпионате России-2023/24.

Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

«Какую оценку можно нам поставить за первую часть сезона? Думаю, в конце на четверку выправили. Нет ли паники из-за «Краснодара»? Да не было никакой паники и нет. Рабочая ситуация.

Наше поражение от «Локомотива» породило сомнения в шансах на золото? Может, у вас породило, а у нас нет сомнений. Все в футболе бывает — не всегда удается выиграть. Так что наша задача не меняется — работать. И при должной работе результат обязательно будет хорошим. Футбол тем и интересен, что случаются какие-то непредсказуемые моменты. Интрига сохраняется в том виде, который сейчас есть. Посмотрим, что будет в весенней части чемпионата», — приводят «Известия» слова Сутормина.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти предыдущих сезонах.