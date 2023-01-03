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Сегодня, 14:22

Свищев недоволен решением не возвращать продажу пива на стадионах России

Виктория Кравченко
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что в 2023 году на стадионах в России не будет продаваться пиво.

«Я давно добиваюсь возвращения пива на стадионы как соавтор закона, разрешающего продажу пива. До сих пор не могу понять, кто его не может согласовать. С кем только не общаемся — РФС, правительство РФ, все поддерживают. Тем более в такие непростые времена продажа пива — это серьезная возможность пополнить бюджеты клубов и стадионов. Сейчас по разным причинам отваливаются глобальные спонсоры и спортивные бренды», — заявил Свищев «Спорт День за Днем».

Ранее стало известно, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

В мае 2022 года сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/deputat-gosdumy-rf-svishchev-ne-ponimaet-kto-ne-soglasuet-zakon-o-prodazhe-piva-na-rossiyskikh-stadi
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