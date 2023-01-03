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Сегодня, 14:09

Агент Фернандо рассказал о желании футболиста вернуться в «Спартак»

Виктория Кравченко
Фернандо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Матеус Де Фария, агент полузащитника «Антальяспор» Фернандо ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении футболиста в «Спартак».

«У Фернандо все хорошо в Турции. Но он внимательно следит за «Спартаком», он очень привязан к клубу. Если «Спартак» сделает предложение, Фернандо наверняка проанализирует его. Он примет решение с большой любовью, потому что любит клуб и болельщиков. Однажды он хотел бы вернуться в «Спартак», — сказал Де Фария «СЭ».

17 января 2022 года футболист подписал контракт на полтора года с «Антальяспором». В этом сезоне он провел 11 матчей за команду, отметившись 3 голами и 1 ассистом.

Фернандо Лукас Мартинс (Фернандо)
ФК Антальяспор
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