Агент Фернандо рассказал о желании футболиста вернуться в «Спартак»

Матеус Де Фария, агент полузащитника «Антальяспор» Фернандо ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении футболиста в «Спартак».

«У Фернандо все хорошо в Турции. Но он внимательно следит за «Спартаком», он очень привязан к клубу. Если «Спартак» сделает предложение, Фернандо наверняка проанализирует его. Он примет решение с большой любовью, потому что любит клуб и болельщиков. Однажды он хотел бы вернуться в «Спартак», — сказал Де Фария «СЭ».

17 января 2022 года футболист подписал контракт на полтора года с «Антальяспором». В этом сезоне он провел 11 матчей за команду, отметившись 3 голами и 1 ассистом.