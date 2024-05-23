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Судейство

Сегодня, 13:32

Инспекторы оценят работу судей РПЛ из дома. Такое случится впервые

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Как стало известно «СЭ», впервые в истории чемпионата России инспекторы будут давать оценку работе судей, находясь дома, а не на стадионе или в ВАР-центре.

В этом сезоне сложилась такая практика, что они фактически стали видеоинспекторами — их перестали отправлять в командировки в города, где проходят матчи РПЛ. Каждый тур назначенные инспекторы просматривали игры в специальной комнате в ВАР-центре и оперативно оценивали работу рефери.

Так как все восемь матчей 30-го тура пройдут 25 мая одновременно, нет технической возможности обеспечить всех восьмерых инспекторов рабочими местами в московском ВАР-центре. На стадионы их тоже не отправили. Потому придется следить за судьями на экране телевизоров — с помощью телетрансляции, без дополнительных ракурсов. При этом оценки все равно нужно передать оперативно — в течение 15 минут после финального свистка.

На играх 30-го тура будут работать следующие инспекторы: Юрий Баскаков, Сергей Мартынов, Александр Гончар, Сергей Французов, Сергей Зуев, Сергей Лапочкин, Андрей Бутенко и Эдуард Малый.

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