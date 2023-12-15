Сычев: «Тикнизян — талантливый футболист с большим будущим. Он отлично прогрессирует»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался о результативности полузащитника московской команды Наира Тикниззяна в первой части сезона РПЛ.

«Я не удивлен, что Тикнизян в этом сезоне стал много забивать. До этого тоже говорил, что он очень талантливый футболист с большим будущим. Можно увидеть, как его подняли в линию атаки, и все поменялось. Просто оборона не самая сильная его часть. Сейчас Наир доказывает, что его место впереди. Он этим меня не удивил, прогрессирует отлично. Очень интересно наблюдать за Тикнизяном, он исправился в отношении к делу, реализации моментов, по всем нюансам действует хорошо», — цитирует Сычева Metaratings.ru.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за железнодорожников с 2021 года.