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Сегодня, 11:28

Сычев: «Тикнизян — талантливый футболист с большим будущим. Он отлично прогрессирует»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался о результативности полузащитника московской команды Наира Тикниззяна в первой части сезона РПЛ.

«Я не удивлен, что Тикнизян в этом сезоне стал много забивать. До этого тоже говорил, что он очень талантливый футболист с большим будущим. Можно увидеть, как его подняли в линию атаки, и все поменялось. Просто оборона не самая сильная его часть. Сейчас Наир доказывает, что его место впереди. Он этим меня не удивил, прогрессирует отлично. Очень интересно наблюдать за Тикнизяном, он исправился в отношении к делу, реализации моментов, по всем нюансам действует хорошо», — цитирует Сычева Metaratings.ru.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за железнодорожников с 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/sychyov-tiknizyan-talantlivyi-futbolist-s-bolshim-budushim-progressiruet-otlichno-315521/
Дмитрий Сычев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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