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Сегодня, 11:15

Защитником ЦСКА Рошей интересуется «Трабзонспор»

Алина Савинова
Виллиан Роша.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Трабзонспор» заинтересован в бразильском защитнике ЦСКА Виллиане Роше, сообщает Karadeniz.

По информации источника, руководство турецкого клуба ставит перед командой большие задачи на вторую часть сезона и хочет укрепить защиту. Отмечается, что «Трабзонспор» следит за Рошей с начала сезона и может вступить в переговоры с московской командой по трансферу футболиста уже в январе.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 15 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

«Трабзонспор» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда набрала 26 очков за 15 туров.

Источник: https://www.karadenizgazete.com.tr/spor/trabzonspor/trabzonsporda-yeni-hedef-willyan-rocha/458732#google_vignette
Футбол
РПЛ
ФК Трабзонспор
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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