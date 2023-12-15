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Сегодня, 22:15

Сычев считает, что футболист Дзюба является авторитетом для игроков «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев считает, что нападающий Артем Дзюба играет значимую роль в московском клубе и является там авторитетом для игроков.

«Оцениваю игру Артема Дзюба в этой части сезона на отлично. Лидер команды, видно, что очень полезен, помогает команде. В подыгрыше, не просто забитыми мячами, но очень большой вклад вносит как в раздевалке, так и на поле. Видно, что авторитет, очень значимую роль играет в тактических построениях и ментально. Не все упирается в голы, как говорил Вадим Валентинович Евсеев», — приводит слова Сычева ТАСС.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 20 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

«Локомотив» после 18 туров РПЛ находится на 4-м месте, набрав 31 очко.

Источник: https://tass.ru/sport/19552793
Артем Дзюба
Дмитрий Сычев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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