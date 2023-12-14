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РПЛ

Сегодня, 18:20

Сычев считает, что «Локомотив» зависит от Дзюбы

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев оценил влияние форварда «Локомотива» Артема Дзюбы на железнодорожников.

«Безусловно, Дзюба — лидер «Локомотива» не только на поле, но и в раздевалке. Команда зависит от него, но и без Артема Галактионов строит интересную схему игры, атакующего плана», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 20 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

«Локомотив» после 18 туров РПЛ находится на 4-м месте, набрав 31 очко. В следующем матче красно-зеленые сыграют с «Динамо». Игра пройдет 2 марта на «ВТБ Арене». Начало — 16.00 (мск).

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Дмитрий Сычев
ФК Локомотив (Москва)
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