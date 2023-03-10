Сычев заявил, что бразильцы играют ключевую роль в «Зените»

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев отметил большой вклад бразильских легионеров «Зенита» в успехи команды.

«Могу сказать точно, что у «Зенита» квалифицированный состав, который сильнее, чем у остальных команд. Объективно. Когда «Зенит» играет в полную силу, им нет равных. Бразильцы в этой команде играют ключевую роль. Они делают разницу. В других командах нет игроков такого уровня», — приводит слова Сычева Sport24.

«Зенит» после 18 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Спартак» на 8 очков.