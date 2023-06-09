Сын Гаврилова рассказал о настроении ветерана «Спартака» после операции

Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова, рассказал, что экс-полузащитник красно-белых находится в приподнятом настроении после перенесенной операции.

«Состояние Юрия Васильевича стабильное, идет на поправку. В приподнятом настроении, шутит. Пока что речь нарушена, но врачи говорят, что со временем все стабилизируется. Предварительно выпишут через 5-10 дней, пока точно ничего не сказали», — приводит ТАСС слова Василия Гаврилова.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт. 7 июня ветерану «Спартака» провели операцию на сонной артерии.

Юрий Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр и двукратным чемпионом СССР.